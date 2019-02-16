В Донецкой области подожгли автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ, 16 февраля. УНН. Сегодня около 1:00 ночи в Покровский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе многоэтажного дома подожгли автомобилю Тoyota Camry. Об этом УНН рассказали в полиции области.
Установлено, что автомобиль принадлежит 44-летнему местному жителю.
По данному факту следователями начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех от десяти лет.
Полиция принимает меры для установления и задержанию лица, причастного к совершению указанного правонарушения.
Как сообщал УНН, в Киеве из-за ДТП загорелось авто - один человек погиб.