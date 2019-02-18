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На Київщині підпалили "євробляху" місцевого депутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. За добу на території столичної області сталося два факти підпалу автотранспортних засобів. У місті Ірпінь невідомі здійснили підпал автівки місцевого депутата. На Бориспільщині авто згоріло на футбольному полі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції. 

Так, до поліції столичної області надійшло повідомлення від 36-річного депутата Ірпінської міскради про те, що невідомі особи підпалили його автомобіль Mitsubishi Outlande.

Встановлено, що автівка Mitsubishi Outlander з іноземною реєстрацією і належить депутатові Ірпіньської міськради. Вогнем було знищено моторний відсік, капот та панель приладів.

Пожежу було швидко ліквідовано. З людей ніхто не постраждав.

На місці поліції працювали слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Поліцейські вилучили речові докази, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. ст. 194 Кримінального кодексу України. Поліцейські з'ясовують обставини події, встановлюють мотив та осіб, причетних до підпалу.

У Бориспільському районі, у селі Щасливе, на стадіоні сталося загорання автомобіля невідомої марки, яку підпалила невстановлена особа. Вогнем знищено автомобіль повністю та частина синтетичного покриття футбольного поля. Наразі працівники Бориспільського відділу поліції встановлюють причини пожежі та власника пошкодженого автомобіля.

Як повідомляв УНН, на Донеччині підпалили автомобіль

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