В Киевской области неизвестные совершили разбойное нападение на директора агрофирмы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В одном из сел Таращанского района Киевской области совершено разбойное нападение на директора фермерского хозяйства и его жену. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Четверо неустановленных лиц проникли в частный дом, в котором проживает директор фермерского хозяйства с женой. Грабители напали на хозяина с молотком и избили его. Его жену злоумышленники заперли в одной из комнат дома.
После этого с применением силы нападавшие заставили хозяина сказать, где он хранит деньги, и, открыто завладев деньгами, а также мобильными телефонами, скрылись с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ушибами мягких тканей головы и тела.
Начато досудебное расследование по правовой квалификации "разбой".
Напомним, в Киевской области грабители вкололи женщине лекарство от тревожности, выдав их за яд.