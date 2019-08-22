На Київщині невідомі здійснили розбійний напад на директора агрофірми
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В одному з сіл Таращанського району Київської області здійснено розбійний напад на директора фермерського господарства та його дружину. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Четверо невстановлених осіб проникли до приватного будинку, в якому мешкає директор фермерського господарства з дружиною. Грабіжники напали на господаря з молотком та побили його. Його дружину зловмисники зачинили в одній з кімнат будинку.
Після цього із застосуванням сили нападники змусили господаря сказати, де він зберігає гроші, та, відкрито заволодівши грошима, а також мобільними телефонами, зникли з місця події.
Потерпілого госпіталізували з численними забоями м’яких тканин голови та тіла.
Розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією "розбій".
Нагадаємо, на Київщині грабіжники вкололи жінці ліки від тривожності, видавши їх за отруту.