В Киевской области двух женщин будут судить за нападение на полицейских

“В Киевской области за нападение на полицейских объявлено о подозрении двум жителям города Буча. Оба нападающих работники полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, пока они находятся в изоляторе временного содержания. Правонарушительницами оказались молодые женщины в возрасте 31-го и 36 лет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пгт. Буча экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ-2107 за нарушение правил дорожного движения. Водитель указанного авто имел явные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина никак не хотел общаться с правоохранителями и проходить тест на содержание алкоголя. В это время из машины вышли две агрессивно настроенные пассажирки, они навеселе препятствовали работе правоохранителей, на законные требования полиции никаких образом они не реагировали. Затем они набросились на полицейских, начали срывать с них защитные медицинские маски, на женщин одели наручники.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Следователи полиции по процессуальным руководством Ирпенской прокуратуры объявили женщинам о подозрении в совершении уголовного преступления. Им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения — круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие”, — говорится в сообщении.

Напомним, под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры 38-летнему мужчине объявлено подозрение по факту грабежа (ч. 1 ст. 186 УК Украины) и умышленного причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей ( ч. 2 ст. 345 УК Украины).