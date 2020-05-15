На Київщині двох жінок судитимуть за напад на поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Київщині повідомлено про підозру двом жінкам, які у місті Буча напали на поліцейських. Правоохоронці звернулися до суду про обрання їм запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“На Київщині за напад на поліцейських оголошено про підозру двом жителям міста Буча. Обох нападниць працівники поліції затримали в порядку ст. 208 КПК України, наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання. Правопорушницями виявилися молоді жінки, віком 31-го та 36 років”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у м. Буча екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль ВАЗ-2107 за порушення правил дорожнього руху. Водій вказаного авто мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак чоловік жодним чином не хотів спілкуватися з правоохоронцями та проходити тест на вміст алкоголю. В цей час з машини вийшли дві агресивно налаштовані пасажирки, вони напідпитку перешкоджали роботі правоохоронців, на законні вимоги поліції жодних чином вони не реагували. Потім вони накинулись на поліцейських, почали зривати з них захисні медичні маски, на жінок одягнули кайданки.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Слідчі поліції за процесуальним керівництвом Ірпінської прокуратури оголосили жінкам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу — цілодобовий домашній арешт. Триває слідство”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури 38-річному чоловіку оголошено підозру за фактом грабежу (ч. 1 ст. 186 КК України) та умисного заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).