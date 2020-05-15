На Київщині двох жінок судитимуть за напад на поліцейських

“На Київщині за напад на поліцейських оголошено про підозру двом жителям міста Буча. Обох нападниць працівники поліції затримали в порядку ст. 208 КПК України, наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання. Правопорушницями виявилися молоді жінки, віком 31-го та 36 років”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у м. Буча екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль ВАЗ-2107 за порушення правил дорожнього руху. Водій вказаного авто мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак чоловік жодним чином не хотів спілкуватися з правоохоронцями та проходити тест на вміст алкоголю. В цей час з машини вийшли дві агресивно налаштовані пасажирки, вони напідпитку перешкоджали роботі правоохоронців, на законні вимоги поліції жодних чином вони не реагували. Потім вони накинулись на поліцейських, почали зривати з них захисні медичні маски, на жінок одягнули кайданки.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Слідчі поліції за процесуальним керівництвом Ірпінської прокуратури оголосили жінкам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу — цілодобовий домашній арешт. Триває слідство”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури 38-річному чоловіку оголошено підозру за фактом грабежу (ч. 1 ст. 186 КК України) та умисного заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).