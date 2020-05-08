У Черкасах повідомлено про підозру зловмиснику, який напав на поліцейських під час затримання

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 167108 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 120849 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 110578 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 118331 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 138565 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143659 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228375 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217093 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187339 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176914 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.6м/с
83%
Популярнi новини

На Житомирщині "шахед" влучив у п'ятиповерхівку: ймовірно, є жертви

10 квітня, 17:22 • 10838 перегляди

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

10 квітня, 17:36 • 10880 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

10 квітня, 17:38 • 11869 перегляди

5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

10 квітня, 17:49 • 10473 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 26340 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 167101 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 166534 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286222 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308939 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53938 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36990 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51546 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53217 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128473 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У Черкасах повідомлено про підозру зловмиснику, який напав на поліцейських під час затримання

Київ • УНН

 • 12119 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. За процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури 38-річному чоловіку оголошено підозру за фактом грабежу (ч. 1 ст. 186 КК України) та умисного заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Черкаську прокуратуру.

У Черкасах повідомлено про підозру зловмиснику, який напав на поліцейських під час затримання

Установлено, що житель одного із сіл Черкаського району, ввечері 4 травня, на ґрунті особистих неприязних стосунків вчинив з іншим чоловіком конфлікт та зірвав з його шиї золоті вироби, завдавши матеріальну шкоду на загальну суму понад 36 тисяч гривень.

На наступний день, 5 травня, перебуваючи в м. Черкаси, умисно заподіяв працівникам Черкаського районного відділення поліції, які виконуючи свої службові обов’язки намагалися опитати зловмисника, відносно якого існували обґрунтовані підозри у вчиненні ним злочину, передбаченого ст. 186 КК України.

Проте у відповідь він вчинив активний опір працівникам Черкаського районного відділення поліції.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України.

Процесуальним прокурором оголошено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на 5 років.

Нагадаємо, на Вінниччині група злочинців, серед яких був поліцейський - здійснила розбійний напад на чоловіка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$62.98
Bitcoin
$80,295.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,235.99
Ethereum
$1,534.51