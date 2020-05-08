У Черкасах повідомлено про підозру зловмиснику, який напав на поліцейських під час затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури 38-річному чоловіку оголошено підозру за фактом грабежу (ч. 1 ст. 186 КК України) та умисного заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Черкаську прокуратуру.
Установлено, що житель одного із сіл Черкаського району, ввечері 4 травня, на ґрунті особистих неприязних стосунків вчинив з іншим чоловіком конфлікт та зірвав з його шиї золоті вироби, завдавши матеріальну шкоду на загальну суму понад 36 тисяч гривень.
На наступний день, 5 травня, перебуваючи в м. Черкаси, умисно заподіяв працівникам Черкаського районного відділення поліції, які виконуючи свої службові обов’язки намагалися опитати зловмисника, відносно якого існували обґрунтовані підозри у вчиненні ним злочину, передбаченого ст. 186 КК України.
Проте у відповідь він вчинив активний опір працівникам Черкаського районного відділення поліції.
Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України.
Процесуальним прокурором оголошено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на 5 років.
Нагадаємо, на Вінниччині група злочинців, серед яких був поліцейський - здійснила розбійний напад на чоловіка.