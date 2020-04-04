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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На Киевщине COVID-19 подтверждена у 77 человек, среди них 4 ребенка

На Киевщине COVID-19 подтверждена у 77 человек, среди них 4 ребенка

Киев  •  УНН

 • 23075 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киевской области коронавирус подтвержден у 77 человек, среди них четыре ребенка. С подозрением на заражение находятся 344 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 4 апреля 2020 официально подтверждено 77 случаев заболевания коронавирусом. В том числе 4 детей (3 из пгт Козин и 1 из села Лесники)", - говорится в сообщении.

Так, в Киевской области COVID-19 подтверждено:

• 27 - в Обуховском р-не, пгт Козин, село Романков, город Украинка, город Обухов;
• 17 - в Киево-Святошинском р-не, город Вишневое, город Боярка, село Лесники, село Гатное, село Дмитровка, село Софиевская Борщаговка, село Тарасовка, село Крюковщина;
• 6 - в городе Борисполь;
• 4 - в городе Буча;
• 3 - в городе Белая Церковь,
• 3 в городе Бровары;
• 3-города Ирпень;
• 2 - Васильковском р-не, в селе Рославичи;
• 2- в Мироновском р-не (селе Масловка)
• 2 - м. Вышгород;
• 1 - в Бориспольском р-не, селе Гнедин;
• 1 - в пгт Ворзель;
• 1 - в городе Гостомель;
• 1- в Белоцерковском р-не, селе Фурсы;
• 1 - в Броварском р-не, селе Зазимье
• 1 - в Ставищенском р-не, с. Ставище;
• 1 - в с. Коцюбинское
• 1 - в Макаровском р-не, селе Мостыще;

Также сообщается, что из них на стационарном лечении 27 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 50. выздоровели 3 и 4 умерли.

"По возрасту заболевших: 0- 10 лет - 5,19%, 11 - 20 лет - 2,59%, 21 - 30 лет - 7,79%; 31 - 40 лет - 22%; 41 - 50 лет - 32,4%; 51 - 60 лет - 23,3%; 61-70 лет - 2,59%, свыше 70 лет - 3,8%", - отмечается в сообщении.

Кроме того, подозрение на заражение имеют 344 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (68) и в Обуховском (59) районах.

Напомним, в Киеве зафиксировано уже 214 случаев COVID-19.

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