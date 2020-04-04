На Київщині COVID-19 підтверджено у 77 людей, серед них 4 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Київській області коронавірус підтверджено у 77 людей, серед них чотири дитини. Підозру на зараження мають 344 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 4 квітня 2020 року офіційно підтверджено 77 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі 4 дітей (3 зі смт Козин та 1 з села Лісники)",- йдеться в повідомленні.
Так, у Київській області COVID-19 підтверджено:
• 27 — в Обухівському р-ні, смт Козин, село Романків, місто Українка, місто Обухів;
• 17 — у Києво-Святошинському р-ні, місто Вишневе, місто Боярка, село Лісники, село Гатне, село Дмитрівка, село Софіївська Борщагівка, село Тарасівка, село Крюковщина;
• 6 — у місті Бориспіль;
• 4 — у місті Буча;
• 3 — у місті Біла Церква;
• 3- у місті Бровари;
• 3 -місті Ірпінь;
• 2 — у Васильківському р-ні, селі Рославичі;
• 2 —у Миронівському р-ні (селі Маслівка);
• 2 — м. Вишгород;
• 1 — у Бориспільському р-ні, селі Гнідин;
• 1 — у смт Ворзель ;
• 1 — у місті Гостомель ;
• 1 —у Білоцерківському р-ні, селі Фурси;
• 1 — у Броварському р-ні, селі Зазим’є
• 1 — у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;
• 1 — с. Коцюбинське
• 1 — у Макарівському р-ні, селі Мостище;
Також повідомляється, що з них на стаціонарному лікуванні 27 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 50. Одужало 3 та 4 померло.
"За віком захворілих: 0- 10 років — 5,19%; 11 — 20 років — 2,59%; 21 — 30 років — 7,79%; 31- 40 років — 22%; 41 — 50 років — 32,4 %; 51 — 60 років — 23,3%; 61-70 років — 2,59% ; понад 70 років — 3,8%",- зазначається в повідомленні.
Окрім того, підозру на зараження мають 344 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (68) та в Обухівському (59) районах.
Нагадаємо, в Києві зафіксовано вже 214 випадків COVID-19.