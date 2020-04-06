В Киевской области мужчина упал в 8-метровое очистное сооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В городе Василькове Киевской области мужчина упал в 8-метровое очистное сооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“Поступило сообщение о падении мужчины в очистные сооружения в городе Васильков на ул.Тракторная. По прибытию установлено, что в очистные сооружения глубиной ориентировочно восемь метров упал и находится на дне мужчина 1983 г.р.”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели положили мужчину на медицинский щиток, зафиксировали и по выдвижной лестнице с помощью двух веревок подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам для госпитализации в Васильковскую Центральную районную больницу.
Напомним, на Львовщине мужчина не справился с управлением гужевой повозкой, в результате чего съехал в пруд, упал в воду и погиб.