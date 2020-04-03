На Львівщині загинув чоловік внаслідок падіння у воду гужової підводи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині чоловік не впорався з керуванням гужовою підводою, внаслідок чого з’їхав у ставок, впав у воду та загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"У Миколаївське відділення поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який загинув, впавши у водойму в одному з сіл району", - сказано у повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 70-річний місцевий житель, не впорався з керуванням возом, запряженим кіньми, внаслідок чого з’їхав у ставок та впав у воду.
Очевидці події прийшли на допомогу односельчанину, витягнули його на берег, надали домедичну допомогу та повідомили про подію лікарів та поліцейських. На жаль, незважаючи на усі зусилля, врятувати чоловіку життя не вдалось.
За фактом слідчі Миколаївського відділення поліції відкрили досудове розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Тіло загиблого скеровано на експертизу, правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, на Львівщині у селі Коти у водоймі виявили автомобіль Audi 80 із трупами чотирьох людей всередині.