На Львівщині загинув чоловік внаслідок падіння у воду гужової підводи

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині чоловік не впорався з керуванням гужовою підводою, внаслідок чого з’їхав у ставок, впав у воду та загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.