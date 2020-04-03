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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69170 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81547 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94730 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92255 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 13:05 • 90114 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Во Львовской области погиб мужчина в результате падения в воду гужевой повозки

Во Львовской области погиб мужчина в результате падения в воду гужевой повозки

Киев  •  УНН

 • 10245 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области мужчина не справился с управлением гужевой повозкой, в результате чего съехал в пруд, упал в воду и погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"В Николаевское отделение полиции поступило сообщение о мужчине, который погиб, упав в водоем в одном из сел района", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, погибший, 70-летний местный житель, не справился с управлением телегой, запряженной лошадьми, в результате чего съехал в пруд и упал в воду.

Очевидцы происшествия пришли на помощь односельчанину, вытащили его на берег, оказали домедицинскую помощь и сообщили о происшествии врачам и полицейским. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти мужчине жизнь не удалось.

По факту следователи Николаевского отделения полиции открыли досудебное расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Тело погибшего направлено на экспертизу, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львовской области в селе Коты в водоеме обнаружили автомобиль Audi 80 с трупами четырех человек внутри.

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