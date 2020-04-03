Во Львовской области погиб мужчина в результате падения в воду гужевой повозки

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области мужчина не справился с управлением гужевой повозкой, в результате чего съехал в пруд, упал в воду и погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.