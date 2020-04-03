Во Львовской области погиб мужчина в результате падения в воду гужевой повозки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области мужчина не справился с управлением гужевой повозкой, в результате чего съехал в пруд, упал в воду и погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"В Николаевское отделение полиции поступило сообщение о мужчине, который погиб, упав в водоем в одном из сел района", - говорится в сообщении.
Как предварительно установили правоохранители, погибший, 70-летний местный житель, не справился с управлением телегой, запряженной лошадьми, в результате чего съехал в пруд и упал в воду.
Очевидцы происшествия пришли на помощь односельчанину, вытащили его на берег, оказали домедицинскую помощь и сообщили о происшествии врачам и полицейским. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти мужчине жизнь не удалось.
По факту следователи Николаевского отделения полиции открыли досудебное расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Тело погибшего направлено на экспертизу, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, во Львовской области в селе Коты в водоеме обнаружили автомобиль Audi 80 с трупами четырех человек внутри.