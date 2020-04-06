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На Київщині чоловік впав у 8-метрову очисну споруду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У місті Василькові на Київщині чоловік впав у 8-метрову очисну споруду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“Надійшло повідомлення про падіння чоловіка в очисні споруди у місті Васильків на вул.Тракторній. По прибуттю встановлено, що в очисні споруди глибиною орієнтовно вісім метрів впав та знаходиться на дні чоловік 1983 р.н.”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники поклали чоловіка на медичний щиток, зафіксували і по висувній драбині за допомогою двох мотузок підняли потерпілого на поверхню та передали медикам для госпіталізації до Васильківської Центральної районної лікарні.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік не впорався з керуванням гужовою підводою, внаслідок чого з’їхав у ставок, впав у воду та загинув.

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