В Киевской области мужчина выращивал около 700 кустов конопли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. За сутки полиция изъяла более 700 кустов конопли и 3 кг сухого наркозелья. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает УНН.
Так, в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного сбыта наркотических веществ, в домохозяйстве 41-летнего жителя пгт. Рокитное оперативные работники местной полиции провели санкционированный обыск.
На приусадебном участке полицейские обнаружили 620 растений конопли, которые хозяин незаконно выращивал. Также работники полиции задокументировали факт незаконного хранения наркотических веществ и изъяли 1 гр метадона и 3 кг сухой марихуаны, которые мужчина хранил с целью сбыта.
Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Предприимчивого "наркоагрария" задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины.
Кроме этого еще задокументировано 10 фактов незаконного посева мака и конопли. В частности, оперативные работники полиции у 31-летнего жителя Бучи на придомовой территории обнаружили посев конопли. Там полицейские изъяли 120 наркосодержащих растений, которые мужчина выращивал без цели сбыта.
Как сообщал УНН, в прифронтовой Сартане ликвидировано наркоплантацию.