В Киевской области мужчина ударил ногой йоркширского терьера. Песик погиб

Сообщается, что в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась жительница Березовки с сообщением, что сосед жестоко повел себя с ее любимцем йоркшир-терьером, что привело к гибели.

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«Как установили правоохранители, мужчина проводил земельные работы на территории своего домовладения, когда к нему прибежала соседская собака и начала лаять. Обидчик нанес один удар ногой по телу собачки, и та потеряла сознание. Владелица срочно отвезла животное в ветеринарную клинику, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 299 УКУ), следователи начали досудебное расследование.

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В Киевской области владелица отдала щенка на процедуру, взамен получила мертвое животное.