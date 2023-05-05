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На Київщині чоловік вдарив ногою йоркширського тер‘єра. Песик загинув

На Київщині чоловік вдарив ногою йоркширського тер‘єра. Песик загинув

Київ • УНН

 • 2640795 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. У Київській області чоловік вдарив ногою йоркширського тер‘єра, пес загинув. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що до Бучанського управління поліції Київщини звернулась жителька Березівки з повідомленням, що сусід жорстоко повівся з її улюбленцем йоркшир-тер‘єром, що призвело до загибелі.

Цитата

«Як встановили правоохоронці, чоловік проводив земельні роботи на території свого домоволодіння, коли до нього прибіг сусідський собака та почав гавкати. Кривдник наніс один удар ногою по тілу песика, і той знепритомнів. Власниця терміново відвезла тварину до ветеринарної клініки, але отримані травми були несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фактом жорстокого поводження з твариною (ч. 1 ст. 299 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.

Доповнення

У Київській області власниця віддала цуценя на процедуру, натомість отримала мертву тваринку.

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