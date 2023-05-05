На Київщині чоловік вдарив ногою йоркширського тер‘єра. Песик загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Київській області чоловік вдарив ногою йоркширського тер‘єра, пес загинув. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.
Повідомляється, що до Бучанського управління поліції Київщини звернулась жителька Березівки з повідомленням, що сусід жорстоко повівся з її улюбленцем йоркшир-тер‘єром, що призвело до загибелі.
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«Як встановили правоохоронці, чоловік проводив земельні роботи на території свого домоволодіння, коли до нього прибіг сусідський собака та почав гавкати. Кривдник наніс один удар ногою по тілу песика, і той знепритомнів. Власниця терміново відвезла тварину до ветеринарної клініки, але отримані травми були несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фактом жорстокого поводження з твариною (ч. 1 ст. 299 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.
Доповнення
У Київській області власниця віддала цуценя на процедуру, натомість отримала мертву тваринку.