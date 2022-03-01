В Киевской области из-за вражеской бомбардировки полностью разрушен дом, есть погибшая

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“Киевская область, Фастовский район, пгт Калиновка. В результате бомбардировки 28.02 в 19:00 полностью разрушен дом. Обнаружены останки тела хозяйки, данные устанавливаются. Продолжаются поиски мужа", - говорится в сообщении.

Добавим

Под Киевом российский снаряд попал в частный родильный дом “Адонис”, людей успели эвакуировать.

Дополнение

За неполные 5 дней Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших.