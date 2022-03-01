На Київщині через вороже бомбардування вщент зруйновано будинок, є загибла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Калинівці на Київщині внаслідок ворожого бомбардування вщент зруйновано будинок. Виявлено залишки тіла господарки. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
Цитата
“Київська область, Фастівський район, смт Калинівка. Внаслідок бомбардування 28.02 о 19:00 вщент зруйновано будинок. Виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка”, — йдеться в повідомленні.
Додамо
Під Києвом російський снаряд влучив у приватний пологовий будинок “Адоніс”, людей встигли евакуювати.
Доповнення
За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих.