В Киевской области около 660 пациентов с COVID-19 потребует кислородной поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Киевской области COVID-19 подтвержден у 15 тыс. 780 человек. 658 пациентов нуждаются в кислородной поддержке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
"В Киевской области по данным областного лабораторного центра 29 октября 2020 года в 10:00 официально подтверждено уже 15 тыс. 780 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киевской области болезнь обнаружили у 1291 ребенка и у 1575 медицинских работников.
"В Киевской области 1074 жителей находятся в больницах. Речь идет о 783 больных с подтвержденным диагнозом коронавирус и 291 пациенте, которые еще ожидают результатов ПЦР-тестирования. Более полутысячи больных нуждаются в кислородной поддержке. Таких 658 человек. Из них - 24 больных в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ", - сказал глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Сообщается, что за сутки подтверждено 315 новых случаев COVID-19, из них 16 в возрасте от 2 до 17 лет. 40 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 275 человек находятся на амбулаторном лечении под наблюдением.
"За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1898 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 13 882 человек. Выздоровели всего 7816 человек, из них 630 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. За отчетные сутки выписаны 53 человека, в том числе 2 ребенка ", - указано в сообщении.
Отмечается, что за период эпидемии в Киевской области умерло 366 больных от осложнений, вызванных COVID-19, за сутки 9.
Напомним, УНН сообщал, что в Киевской области госпитальные базы для больных COVID-19 загружены почти на 60%.