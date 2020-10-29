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На Київщині близько 660 пацієнтів з COVID-19 потребують кисневої підтримки

На Київщині близько 660 пацієнтів з COVID-19 потребують кисневої підтримки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Київській області COVID-19 підтверджено у 15 тис. 780 осіб. 658 пацієнтів потребують кисневої підтримки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

“В Київській області за даними обласного лабораторного центру 29 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 15 тис. 780 випадків захворювання на коронавірус”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Київщині хворобу виявили у 1291 дитини та у 1575 медичних працівників.

“У Київській області 1074 жителів перебувають у лікарнях. Йдеться про 783 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і 291 пацієнта, який ще очікує результатів ПЛР-тестування. Понад півтисячі хворих потребують кисневої підтримки. Таких 658 осіб. Із них – 24 хворих у важкому стані перебувають на апаратах ШВЛ”, – сказав голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Повідомляється, що за добу підтверджено 315 нових випадків COVID-19, з них 16 у дітей віком від 2 до 17 років. 40 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 275 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні під медичним спостереженням.

“За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1898 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 13882 осіб. Одужало всього 7816 осіб, з них 630 дітей віком від 1 місяця до 17 років. За звітну добу одужало 53 особи, у тому числі 2 дитини”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що за період епідемії в Київській області померло 366 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19, за добу 9.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що на Київщині госпітальні бази для хворих на COVID-19 завантажені майже на 60%.

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