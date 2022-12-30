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На Киев ночью шло 7 дронов-камикадзе, все уничтожили - Кличко

Киев • УНН

 • 755046 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Киев ночью российские войска атаковали 7 дронами-камикадзе, все они уничтожены. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 30 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По информации наших сил ПВО, 7 дронов-камикадзе шли на Киев. 2 из них сбили на подлете в столицу, 5 - над Киевом", - сообщил Кличко.

Детали

По данным мэра, в результате падения обломков - в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании. Пострадавших нет, отметил Кличко.

Дополнение

Над Украиной за ночь уничтожили все 16 запущенных российскими войсками беспилотников-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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