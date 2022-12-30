На Київ уночі йшло 7 дронів-камікадзе, усі знищили - Кличко

Цитата

"За інформацією наших сил ППО, 7 дронів-камікадзе йшли на Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, 5 - над Києвом", - повідомив Кличко.

Деталі

За даними мера, внаслідок падіння обломоків - у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає, зазначив Кличко.

Доповнення

Над Україною за ніч знищили усі 16 запущених російськими військами безпілотників-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.