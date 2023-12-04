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В Кировоградской области во время ночной атаки рф работала ПВО, без разрушений

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 07:33  •  12339 просмотра

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Во время ночной атаки рф работала противовоздушная оборона в Кировоградской области, о жертвах и разрушениях не сообщается

В Кировоградской области во время ночной вражеской атаки работали силы ПВО, пострадавших и разрушений не фиксировали, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

18 ударных БПлА и управляемую авиационную ракету уничтожили сегодня оборонцы неба. ПВО работала и в Кировоградской области. Предварительно - без пострадавших и разрушений

- написал Райкович в Telegram.

Напомним

Силы обороны в ночь на понедельник сбили 18 вражеских дронов-камикадзе и авиационную ракету Х-59.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
На Кіровоградщині під час нічної атаки рф працювала ППО, без руйнувань
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