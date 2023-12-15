На Кировоградщине силы ПВО сбили российскую ракету
Киев • УНН
Украинские войска перехватили и уничтожили российскую ракету в Кировоградской области без потер.
Во время воздушной тревоги на Кировоградщине Силы обороны Украины уничтожили российскую ракету. Об этом сообщил председатель начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает УНН.
Детали
Во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили ракету в Кропивницком районе. Предварительно - без пострадавших и разрушений
Напомним
В ночь на 15 декабря враг выпустил 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены. Этой ночью противник атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край - рф).
На Кировоградщине силы ПВО сбили российскую ракету
Украинские войска перехватили и уничтожили российскую ракету в Кировоградской области без потер.
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