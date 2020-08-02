В Кировоградской области женщина упала в колодец
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Кировоградской области женщина упала в колодец, для ее спасения пришлось вызывать спасателей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 1 августа в 21:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Мошорино Знаменского района гражданка 1977 года рождения упала в колодец, а обратно выбраться не может.
Спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части г. Знаменка, которые прибыли на вызов, с помощью спасательного снаряжения вытащили женщину на поверхность.
Медицинская помощь гражданке не понадобилась.
Напомним, во Львовской области женщина упала в четырехметровый колодец.