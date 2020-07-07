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На Львівщині жінка впала у чотириметровий колодязь

На Львівщині жінка впала у чотириметровий колодязь

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні у Яворівському районі на Львівщині рятувальники витягнули жінку з колодязя, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

"6 липня о 20:45 ... надійшло повідомлення про те , що в с. Бірки на вул. Сагайдачного, 14 Яворівського району на території приватного господарства впала в криницю (глибиною 4 м) та не може самостійно вибратись, жінка 1955 року народження", - йдеться у повідомленні.

На місце події було негайно направлено рятувальників, а також оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

Пожежно - рятувальним відділенням за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки жінку витягнуто на поверхню та передано працівникам швидкої медичної допомоги, яку госпіталізовано у Новояворівську центральну районну лікарню.

Нагадаємо, на Сумщині врятували чоловіка, який впав в 10-метровий колодязь.

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