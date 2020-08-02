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На Кіровоградщині жінка впала у колодязь

На Кіровоградщині жінка впала у колодязь

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Кіровоградській області жінка впала у колодязь, для її порятунку довелося викликати рятувальників. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області. 

Так, 1 серпня о 21:24 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Мошорине Знам’янського району громадянка 1977 року народження впала у колодязь, а назад вибратись не може.

Рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Знам’янка, які прибули на виклик, за допомогою рятувального спорядження витягнули жінку на поверхню.

Медична допомога громадянці не знадобилась.

Нагадаємо, на Львівщині жінка впала у чотириметровий колодязь.

Українські Національні Новини

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