На Кіровоградщині жінка впала у колодязь

Так, 1 серпня о 21:24 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Мошорине Знам’янського району громадянка 1977 року народження впала у колодязь, а назад вибратись не може.

Рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Знам’янка, які прибули на виклик, за допомогою рятувального спорядження витягнули жінку на поверхню.

Медична допомога громадянці не знадобилась.

Нагадаємо, на Львівщині жінка впала у чотириметровий колодязь.