В Кировоградской области задержали мужчину, который убил гражданскую жену

Событие произошло в одном из сел Кировоградского района. Местный фельдшер обнаружила тело 35-летней местной жительницы в частном домовладении. Женщина с явными признаками смерти находилась в одной из комнат.

На месте происшествия полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался сожитель потерпевшей. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия и в дальнейшем планировал скрыться у своих знакомых.

По факту события начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.