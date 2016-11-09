На Кіровоградщині затримали чоловіка, який вбив цивільну дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Кіровоградщині правоохоронці затримали чоловіка, який наніс смертельні тілесні ушкодження цивільній дружині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
Подія сталася в одному з сіл Кіровоградського району. Місцевий фельдшер виявила тіло 35-річної місцевої жительки у приватному домоволодінні. Жінка з очевидними ознаками смерті знаходилася в одній з кімнат.
На місці події поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Підозрюваним виявився співмешканець потерпілої. Після скоєного зловмисник втік із місця пригоди та в подальшому планував сховатися у своїх знайомих.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.