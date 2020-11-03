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В Кировоградской области разоблачили схему нелегального сбыта горючего на более 8 млн грн

В Кировоградской области разоблачили схему нелегального сбыта горючего на более 8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11007 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Кировоградской области разоблачили схему нелегального сбыта горючего на более 8 млн грн и зафиксировали факты его незаконной продажи в промышленных масштабах на территории различных регионов страны. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Представители одного из нефтеперерабатывающих предприятий в Кировоградской области наладили сбыт автомобильного топлива без уплаты акцизного налога. Для реализации сделки они подпольно изготовляли бензин и дизельное топливо на производственных мощностях завода. Готовую продукцию дельцы реализовывали под видом растворителей и других компонентов, которые не подлежат сбору, через сеть подконтрольных автозаправочных станций в Киевской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Кировоградской областях. По оценкам экспертов, из-за схемы фигурантов государственный бюджет недополучил более 8 млн грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следственных действий на территории производства обнаружили 540 тонн подпольно изготовленных нефтепродуктов на сумму почти 13,5 млн грн, более 2 млн грн и 22 тыс. долларов наличных, а также выявлено компьютерную технику, печати, документацию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

“В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц”, — добавили в СБУ.

Как сообщал УНН, НАБУ обнародовало схемы хищений средств при закупках топлива в Минобороны.

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