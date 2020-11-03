На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн

“Представники одного з нафтопереробних підприємств у Кіровоградській області налагодили збут автомобільного пального без сплати акцизного податку. Для реалізації оборудки вони підпільно виготовляли бензин і дизельне паливо на виробничих потужностях заводу. Готову продукцію ділки реалізовували під виглядом розчинників та інших компонентів, які не підлягають акцизному збору, через мережу підконтрольних автозаправних станцій у Київській, Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. За оцінками експертів, через схему фігурантів державний бюджет недоотримав понад 8 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час слідчих дій на території виробництва виявили 540 тон підпільно виготовлених нафтопродуктів на суму майже 13,5 млн грн, понад 2 млн грн та 22 тис. доларів готівки, а також виявлено комп’ютерну техніку, печатки, документацію і чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

“У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб”, — додали в СБУ.

Як повідомляв УНН, НАБУ оприлюднило схеми розкрадань коштів при закупівлях пального в Міноборони.