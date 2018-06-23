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В Кировоградской области разоблачили международный канал торговли людьми

В Кировоградской области разоблачили международный канал торговли людьми

Киев  •  УНН

 • 13714 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 июня. УНН. Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области пресекли деятельность международного канала торговли людьми. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Правоохранители установили, что злоумышленники подбирали в Кировоградской области женщин для "работы" в одну из европейских стран в сфере предоставления интимных услуг.

Оперативники спецслужбы задержали организатора незаконного бизнеса и трех "заработчанок" на одном из международных пунктов пропуска во Львовской области.

В рамках открытого уголовного производства организатору и одному из участников группировки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями и отделом по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, на территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку. Во время нее обнаружено около 30 человек,которые незаконно содержались в нечеловеческих условиях.

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