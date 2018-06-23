На Кіровоградщині викрили міжнародний канал торгівлі людьми
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 червня. УНН. Співробітники Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області припинили діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми. Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що зловмисники підбирали на Кіровоградщині жінок для "роботи" в одну із європейських країн у сфері надання інтимних послуг.
Оперативники спецслужби затримали організатора незаконного бізнесу та трьох "заробітчанок" на одному із міжнародних пунктів пропуску у Львівській області.
У рамках відкритого кримінального провадження організатору та одному із учасників угруповання повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України.
Операція з викриття зловмисників проводилася спільно зі слідчими та відділом по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, на території одного з консервних заводів в Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Під час неї виявлено близько 30 осіб, які незаконно утримувались в нелюдських умовах.