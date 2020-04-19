В Кировоградской области от коронавирусной болезни вылечелось еще 11 человек
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. От коронавирусной болезни COVID-19 в Кировоградской области вылечелось уже 17 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.
"Речь идет о двух жителях Долинского района. Это 49-летний мужчина с Новогригоровки и 69-летний мужчина с Новосавицкого, одного жителя Новомиргородского района. Это 51-летний мужчина из с. Рубленый мост, которого госпитализировали в областную больницу. Вылечились пятеро жителей Кропивницкого. Из них четверо - медработники областной больницы. Также два негативных ПЦР-исследования на коронавирус зарегистрировали у генерального директора частной клиники и двух жителей Кропивницкого района. Это 62-летняя женщина i 57-летняя женщина со Соколовского. Выздоровела и жительница Александрийского района. Это 81-летняя женщина с Александрии, которая находилась в областной больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в области зафиксировали уже 17 случаев лечения COVID-19.
По состоянию на 19 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 245 случаев заболевания коронавируса. Непосредственно за минувшие сутки методом ПЦР-реакции обнаружили 11 новых случаев. Речь идет о десяти случаев в Кропивницком. Один - в Кропивницком районе: положительный ПЦР-тест обнаружили у 55-летней женщины с Черняховки.
"В числе инфицированных на COVID-19 - шестеро детей, все имеют легкий ход болезни. Положительный ПЦР-тест на коронавирус в целом имеют 82 медработника, из них пять случаев зафиксировали за прошедшие сутки. Речь идет о двух медработниках Центра экстренной медицинской помощи, трех медработниках частной клиники. Вчера специалисты лабцентра обследовали всех контактных медицинских работников с Головановской ЦРБ. Результаты ПЦР-диагностики негативные", - резюмируют в ОГА.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 5449 больных на COVID-19, из них 141 случай - летальный.