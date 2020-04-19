На Кiровоградщині від коронавірусної хвороби вилікувались ще 11 осіб
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Від коронавірусної хвороби COVID-19 на Кiровоградщинi вилікувалося вже 17 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повiдомив голова Кіровоградської ОДА Андрiй Балонь.
"Йдеться про двох жителiв Долинського району. Це 49-рiчний чоловiк iз Новогригорiвки та 69-рiчний чоловiк iз Новосавицького, одного жителя Новомиргородського району. Це 51-рiчний чоловiк iз с. Рубаний мiст, якого госпiталiзували в обласну лiкарню. Вилікувалися п’ятеро жителiв Кропивницького. Iз них четверо - медпрацiвники обласної лiкарнi. Також два негативних ПЛР-дослiдження на коронавiрус зареєстрували в генерального директора приватної клiнiки та двох жителiв Кропивницького району. Це 62-рiчна жiнка i 57-рiчна жiнка з Соколiвського. Одужала й жителька Олександрiйського району. Це 81-рiчна жiнка з Олександрiї, яка перебувала в обласнiй лiкарнi", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом в областi зафiксували вже 17 випадкiв одужань вiд COVID-19.
Станом на 19 квiтня, на Кiровоградщинi лабораторним методом пiдтвердили 245 випадкiв захворювання на коронавiрус. Безпосередньо за минулу добу методом ПЛР-реакцiї виявили 11 нових випадкiв. Йдеться про десять випадкiв у Кропивницькому. Один - у Кропивницькому районi: позитивний ПЛР-тест виявили в 55-рiчної жiнки з Черняхiвки.
"Серед числа iнфiкованих на COVID-19 – шестеро дiтей, усi мають легкий перебiг хвороби. Позитивний ПЛР-тест на коронавiрус загалом мають 82 медпрацiвникiв, iз них п’ять випадкiв зафiксували минулої доби. Йдеться про двох медпрацiвникiв Центру екстреної медичної допомоги, трьох медпрацiвникiв приватної клiнiки. Вчора фахiвцi лабцентру обстежили всiх контактних медичних працiвникiв iз Голованiвської ЦРЛ. Результати ПЛР-дiагностики негативнi", - резюмують в ОДА.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 5449 хворих на COVID-19, з них 141 випадок - летальний.