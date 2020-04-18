В Кировоградской области будут судить депутатов, подозреваемых в рейдерстве земли
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту рейдерского захвата одного из сельскохозяйственных предприятий на территории Долинского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП области.
В состав группы входили депутаты местных и районных советов, государственные регистраторы и физические лица. Участники группы незаконно захватили общество. Следователи установили, что сумма причиненного ущерба потерпевшим - более 44 миллиона гривен.
Участникам группы сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Также в ходе расследования установили, что члены преступной организованной группы причастны к совершению других преступлений на территории Кировоградской области. Они незаконно завладели земельными участками в Александровском и Знаменском районах. Этими действиями государству нанесли материальный ущерб более чем на 100 млн гривен.
Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Хмельницкой области задержали 30 человек, пытавшихся захватить аграрную компанию.