В Кировоградской области будут судить депутатов, подозреваемых в рейдерстве земли

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37333 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81672 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102202 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128415 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128967 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172481 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121776 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157665 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104931 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Кировоградской области будут судить депутатов, подозреваемых в рейдерстве земли

В Кировоградской области будут судить депутатов, подозреваемых в рейдерстве земли

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту рейдерского захвата одного из сельскохозяйственных предприятий на территории Долинского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП области.

В состав группы входили депутаты местных и районных советов, государственные регистраторы и физические лица. Участники группы незаконно захватили общество. Следователи установили, что сумма причиненного ущерба потерпевшим - более 44 миллиона гривен.

Участникам группы сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Также в ходе расследования установили, что члены преступной организованной группы причастны к совершению других преступлений на территории Кировоградской области. Они незаконно завладели земельными участками в Александровском и Знаменском районах. Этими действиями государству нанесли материальный ущерб более чем на 100 млн гривен.

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области задержали 30 человек, пытавшихся захватить аграрную компанию.

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