На Кіровоградщині судитимуть депутатів, яких підозрюють у рейдерстві землі
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом рейдерського захоплення одного з сільськогосподарських підприємств на території Долинського району. Про це УНН поінформували в пресслужбі ГУНП області.
До складу групи входили депутати місцевих та районних рад, державні реєстратори та фізичні особи. Учасники групи незаконно захопили товариство. Слідчі встановили, що сума спричиненої шкоди потерпілим – понад 44 мільйони гривень.
Учасникам групи повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.
Також у ході розслідування встановили, що члени злочинної організованої групи причетні до скоєння інших злочинів на території Кіровоградської області. Вони незаконно заволоділи земельними ділянками в Олександрівському та Знам’янському районах. Цими діями державі спричинили матеріальної шкоди більше ніж на 100 мільйонів гривень.
Відтепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Хмельниччині затримали 30 осіб, які намагалися захопити аграрну компанію.