В Кировоградской области попала под поезд несовершеннолетняя девушка

Известно, пострадавшей переходила железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.

Машинист пытался избежать столкновения, подавая звуковые сигналы, однако девушка на них не отреагировала.



Пострадавшая получила тяжелые травмы ног.



Ее доставили в больницу.



Как сообщал УНН, накануне в Киеве 34-летний мужчина бросился под пассажирский поезд, от полученных травм он погиб на месте.



Ранее, в Харьковской области в Вовчаському районе столкнулись грузовик и поезд.