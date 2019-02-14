В Кировоградской области попала под поезд несовершеннолетняя девушка

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67396 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90012 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132376 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131611 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130598 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125448 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162106 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117856 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141446 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кировоградской области попала под поезд несовершеннолетняя девушка

В Кировоградской области попала под поезд несовершеннолетняя девушка

Киев  •  УНН

 • 24773 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вчера, 13 февраля, около 18:00, девушка 2002 года рождения попала под маневровый поезд в Гайвороне. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе ГУ ЧП в области.

Известно, пострадавшей переходила железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.

Машинист пытался избежать столкновения, подавая звуковые сигналы, однако девушка на них не отреагировала.

Пострадавшая получила тяжелые травмы ног.

Ее доставили в больницу.

Как сообщал УНН, накануне в Киеве 34-летний мужчина бросился под пассажирский поезд, от полученных травм он погиб на месте.

Ранее, в Харьковской области в Вовчаському районе столкнулись грузовик и поезд.

Украинские Национальные Новости

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