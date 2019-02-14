В Кировоградской области попала под поезд несовершеннолетняя девушка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вчера, 13 февраля, около 18:00, девушка 2002 года рождения попала под маневровый поезд в Гайвороне. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе ГУ ЧП в области.
Известно, пострадавшей переходила железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.
Машинист пытался избежать столкновения, подавая звуковые сигналы, однако девушка на них не отреагировала.
Пострадавшая получила тяжелые травмы ног.
Ее доставили в больницу.
Как сообщал УНН, накануне в Киеве 34-летний мужчина бросился под пассажирский поезд, от полученных травм он погиб на месте.
Ранее, в Харьковской области в Вовчаському районе столкнулись грузовик и поезд.