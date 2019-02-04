У Рівному під потяг кинувся чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Напередодні у Рівному 34-річний чоловік кинувся під пасажирський потяг, від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції у Рівненській області.
Зазначається, 3 лютого, близько 14 години до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Здолбунівській, неподалік ринку потрапив під пасажирський потяг "Ковель-Новоолексіївка" 34-річний місцевий, від отриманих травм він помер на місці.
У кишені верхнього одягу слідчі виявили записку, утім її зміст не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню.
Наразі, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. За фактом загибелі людини розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Раніше УНН повідомляв, на Запоріжжі зарубали чоловіка.