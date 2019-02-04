В Ровно под поезд бросился человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Накануне в Ровно 34-летний мужчина бросился под пассажирский поезд, от полученных травм он погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции в Ровенской области.
Отмечается, 3 февраля, около 14 часов в полицию поступило сообщение, что на улице Здолбуновской, недалеко от рынка попал под пассажирский поезд "Ковель-Новоалексеевка" 34-летний местный, от полученных травм он скончался на месте.
В кармане верхней одежды следователи обнаружили записку, впрочем ее содержание не разглашается, чтобы не повредить досудебном расследованию.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. По факту гибели человека начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Ранее УНН сообщал, в Запорожье зарубили мужчину.