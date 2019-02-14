На Кіровоградщині потрапила під потяг неповнолітня дівчина

Відомо, що постраждала переходила залізничні колії в навушниках і капюшоні.

Машиніст намагався уникнути зіткнення, подаючи звукові сигнали, однак дівчина на них не відреагувала.



Постраждала отримала тяжкі травми ніг.



Її доставили в лікарню.



Як повідомляв УНН, напередодні у Рівному 34-річний чоловік кинувся під пасажирський потяг, від отриманих травм він загинув на місці.



Раніше, на Харківщині у Вовчаському районі зіткнулися вантажівка і потяг.