На Кіровоградщині потрапила під потяг неповнолітня дівчина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вчора, 13 лютого, близько 18:00, дівчина 2002 року народження потрапила під маневровий потяг у Гайвороні. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУ НП в області.
Відомо, що постраждала переходила залізничні колії в навушниках і капюшоні.
Машиніст намагався уникнути зіткнення, подаючи звукові сигнали, однак дівчина на них не відреагувала.
Постраждала отримала тяжкі травми ніг.
Її доставили в лікарню.
Як повідомляв УНН, напередодні у Рівному 34-річний чоловік кинувся під пасажирський потяг, від отриманих травм він загинув на місці.
Раніше, на Харківщині у Вовчаському районі зіткнулися вантажівка і потяг.