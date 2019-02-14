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На Кіровоградщині потрапила під потяг неповнолітня дівчина

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вчора, 13 лютого, близько 18:00, дівчина 2002 року народження потрапила під маневровий потяг у Гайвороні. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУ НП в області.

Відомо, що постраждала переходила залізничні колії в навушниках і капюшоні.

Машиніст намагався уникнути зіткнення, подаючи звукові сигнали, однак дівчина на них не відреагувала.

Постраждала отримала тяжкі травми ніг.

Її доставили в лікарню.

Як повідомляв УНН, напередодні у Рівному 34-річний чоловік кинувся  під пасажирський потяг, від отриманих травм він загинув на місці.

Раніше, на Харківщині у Вовчаському районі зіткнулися вантажівка і потяг.

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