В Кировоградской области мужчина толкнул соседа из окна восьмого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Александрии, Кировоградская область, произошло убийство - мужчина толкнул соседа из окна восьмого этажа. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Как указано в документе, преступление имело место 20 декабря 2018 года на улице Шестого декабря.
Подозреваемый поднялся с седьмого этажа, где расположена его квартира, этажом выше к своему соседу.
Мужчины поссорились. Злоумышленник начал бить жертву, а потом выбросил пострадавшего из окна зала. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Сейчас Александрийский горрайоного суд назначил в уголовном производстве судебной биологическую экспертизу. Ведется следствие.
Напомним, в Кировоградской области зарубили женщину и подожгли дом ради 95 тыс. грн.