На Кіровоградщині чоловік штовхнув сусіда з вікна восьмого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Олександрії, Кіровоградська область, сталося вбивство – чоловік штовхнув сусіда з вікна восьмого поверху. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Як зазначено у документі, злочин мав місце 20 грудня 2018 року на вулиці Шостого Грудня.
Підозрюваний піднявся з сьомого поверху, де розташована його квартира, поверхом вище до свого сусіда.
Чоловіки посварилися. Зловмисник почав бити жертву, а потім викинув постраждалого з вікна зали. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.
Наразі Олександрійський міськрайоний суд призначив у кримінальному провадженні судову біологічну експертизу. Ведеться слідство.
Нагадаємо, на Кіровоградщині зарубали жінку та підпалили будинок заради 95 тисяч грн.