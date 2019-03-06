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На Кіровоградщині чоловік штовхнув сусіда з вікна восьмого поверху

На Кіровоградщині чоловік штовхнув сусіда з вікна восьмого поверху

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В Олександрії, Кіровоградська область, сталося вбивство – чоловік штовхнув сусіда з вікна восьмого поверху. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Як зазначено у документі, злочин мав місце 20 грудня 2018 року на вулиці Шостого Грудня.

Підозрюваний піднявся з сьомого поверху, де розташована його квартира, поверхом вище до свого сусіда.

Чоловіки посварилися. Зловмисник почав бити жертву, а потім викинув постраждалого з вікна зали. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Наразі Олександрійський міськрайоний суд призначив у кримінальному провадженні судову біологічну експертизу. Ведеться слідство.

Нагадаємо, на Кіровоградщині зарубали жінку та підпалили будинок заради 95 тисяч грн.

Українські Національні Новини

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