На Кіровоградщині зарубали жінку та підпалили будинок заради 95 тисяч грн
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 березня. УНН. Двоє чоловіків з с. Аджамка, що на Кіровоградщині, заздалегідь продумали схему вбивства своє односельчанки, знаючи, що у жінки є солідна сума грошей. Вони нанесли жінці 25 ударів сокирою по голові та ще 12 ударів ножем, а щоб приховати сліди злочину — підпалили будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Кіровоградської області.
“Подія трапилася у грудні 2017 року у с. Аджамка. Двоє чоловіків 30 та 40 років розпивали спиртні напої обговорювали деталі убивства своєї односельчанки. Достовірно знаючи, що у жінки є солідна сума грошових коштів вирішили кошти привласнити. До справи ретельно підготувалися завчасно взявши із собою кухонну сокиру, ніж та маску. Опівночі зайшли до будинку та сокирою завдали близько 25 ударів по голові та ще 12 ударів ножем. Господарка дому померла на місці.Чоловіки ж у її сумочці взяли 95 тисяч грн та щоб приховати сліди злочину підпалили будинок”, — йдеться у повідомленні.
Вироком Кіровоградського районного суду двох уродженців м. Кривого Рогу визнано винними в умисному вбивстві жінки заради наживи ( п.п.4,6,12 ч. 2 ст 115 ККУ), а також розбої (ч.4 ст.187 ККУ) та підпалі (ч.2ст.194 ККУ).
Чоловіків засуджено до 14 та 13 років позбавлення волі.
В ході судових слухань прокурором вину засуджених у інкримінованих злочинах доведено в повному обсязі.
Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, житель Кіровоградщини зарубав сокирою свого знайомого.