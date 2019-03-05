На Кіровоградщині зарубали жінку та підпалили будинок заради 95 тисяч грн

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 березня. УНН. Двоє чоловіків з с. Аджамка, що на Кіровоградщині, заздалегідь продумали схему вбивства своє односельчанки, знаючи, що у жінки є солідна сума грошей. Вони нанесли жінці 25 ударів сокирою по голові та ще 12 ударів ножем, а щоб приховати сліди злочину — підпалили будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Кіровоградської області.