Житель Кіровоградщини зарубав сокирою свого знайомого
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 березня. УНН. Житель села Косівка Олександрійського району позбавив життя свого знайомого. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
21 лютого 2019 року підозрюваний був удома. До нього в гості прийшов знайомий. Під час розпиття алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік двічі ударив жертву обухом сокири по голові. Гість упав на підлогу. Потім підозрюваний ударив постраждалого не менше десяти разів лезом сокири по голові та тулубу. Чоловік помер на місці події.
Наразі зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 21 квітня 2019 року.
У разі доведення вини йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, у Донецькій області чоловік зарубав знайомого сокирою і намагався видати його смерть за нещасний випадок. Про злочин стало відомо майже через три тижні.