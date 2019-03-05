Житель Кировоградской области зарубил топором своего знакомого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Житель села Косовка Александрийского района лишил жизни своего знакомого. Об этом говорится в ЕРДР государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
21 февраля 2019 года подозреваемый был дома. К нему в гости пришел знакомый. Во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина дважды ударил жертву обухом топора по голове. Гость упал на пол. Затем подозреваемый ударил пострадавшего не менее десяти раз лезвием топора по голове и туловищу. Мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей до 21 апреля 2019 года.
В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Донецкой области мужчина зарубил знакомого топором и пытался выдать его смерть за несчастный случай. О преступлении стало известно почти через три недели.