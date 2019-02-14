Чоловік зарубав сокирою знайомого і видав смерть за нещасний випадок

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Донецькій області чоловік зарубав знайомого сокирою і намагався видати його смерть за нещасний випадок. Про злочин стало відомо майже через три тижні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр поліції Донецької області.