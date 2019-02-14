Чоловік зарубав сокирою знайомого і видав смерть за нещасний випадок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Донецькій області чоловік зарубав знайомого сокирою і намагався видати його смерть за нещасний випадок. Про злочин стало відомо майже через три тижні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр поліції Донецької області.
У Часовому Ярі власник приватного будинку повідомив у поліцію про те, що знайшов тіло чоловіка, який наглядав за його будинком. На місці поліцейські встановили, що між власником і потерпілим виникла сварка, в ході якої чоловік вдарив опонента сокирою. Аби приховати сліди злочину, виніс тіло з будинку та скинув його зі сходів в підвал, намагаючись видати вбивство за нещасний випадок. Після чого закрив підвальне приміщення та покинув територію.
Через три тижні сусід потерпілого помітив його відсутність та повідомив про це власника будинку. Приїхавши на місце, чоловік не подав виду своєї причетності до злочину і викликав поліцію.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі зарубали чоловіка.