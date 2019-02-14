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Мужчина зарубил топором знакомого и выдал смерть за несчастный случай

Мужчина зарубил топором знакомого и выдал смерть за несчастный случай

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Донецкой области мужчина зарубил знакомого топором и пытался выдать его смерть за несчастный случай. О преступлении стало известно почти через три недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции Донецкой области.

Во Часовом Яру владелец частного дома сообщил в полицию о том, что нашел тело мужчины, который присматривал за его домом. На месте полицейские установили, что между собственником и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил оппонента топором. Чтобы скрыть следы преступления, вынес тело из дома и сбросил его с лестницы в подвал, пытаясь выдать убийство за несчастный случай. После чего закрыл подвальное помещение и покинул территорию.

Через три недели сосед потерпевшего заметил его отсутствие и сообщил об этом владельца дома. Приехав на место, мужчина не подал виду своей причастности к преступлению и вызвал полицию.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, в Запорожье зарубили мужчину.

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