Мужчина зарубил топором знакомого и выдал смерть за несчастный случай
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Донецкой области мужчина зарубил знакомого топором и пытался выдать его смерть за несчастный случай. О преступлении стало известно почти через три недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции Донецкой области.
Во Часовом Яру владелец частного дома сообщил в полицию о том, что нашел тело мужчины, который присматривал за его домом. На месте полицейские установили, что между собственником и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил оппонента топором. Чтобы скрыть следы преступления, вынес тело из дома и сбросил его с лестницы в подвал, пытаясь выдать убийство за несчастный случай. После чего закрыл подвальное помещение и покинул территорию.
Через три недели сосед потерпевшего заметил его отсутствие и сообщил об этом владельца дома. Приехав на место, мужчина не подал виду своей причастности к преступлению и вызвал полицию.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
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