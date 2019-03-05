В Кировоградской области зарубали женщину и подожгли дом ради 95 тысяч грн
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Двое мужчин, из с. Аджамка Кировоградской области, заранее продумали схему убийства своей односельчанки, зная, что у женщины есть солидная сумма денег. Они нанесли женщине 25 ударов топором по голове и еще 12 ударов ножом, а чтобы скрыть следы преступления - подожгли дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.
"Происшествие случилось в декабре 2017 года по с. Аджамка. Двое мужчин 30 и 40 лет распивали спиртные напитки обсуждали детали убийства своей односельчанки. Достоверно зная, что у женщины есть солидная сумма денежных средств решили средства присвоить. К делу тщательно подготовились заблаговременно взяв с собой кухонный топор, нож и маску. В полночь вошли в дом и топором нанесли около 25 ударов по голове и еще 12 ударов ножом. Хозяйка дома умерла на мисте. Мужчины же в ее сумочке взяли 95 тысяч гривен и чтобы скрыть следы преступления подожгли дом", - говорится в сообщении.
Приговором Кировоградского районного суда двух уроженцев г. Кривого Рога признано виновными в умышленном убийстве женщины ради наживы (п.п.4,6,12 ч. 2 ст 115 УК), а также разбое (ч.4 ст.187 УК) и поджоге (ч.2ст.194 УК).
Мужчин приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы.
В ходе судебных слушаний прокурором вину осужденных в инкриминируемых преступлениях доказана в полном объеме.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Напомним, житель Кировоградской области зарубил топором своего знакомого.