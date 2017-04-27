К концу года профицит газовой группы угля составит 800 тыс. тонн - Укргидроэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В конца 2017 года года профицит газовой группы угля составит 800 тыс. т. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает УНН.
"Мы сегодня расписали баланс с переходом блоков с антрацитовой группы на газовую группу и мы увидели, что у нас на конец года является профицит в 800 тыс. т угля, то есть тепловая генерация будет полностью обеспечена газовой группой угля с профицитом", - сказал И.Сирота.
По его словам, к переводу на газовое группу угля ТЭЦ, потребление антрацитового угля в Украине составил около 9 млн т.
Как сообщал УНН, в Украине потребление угля в марте упало почти на 38%.